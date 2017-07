Raf Coppens brengt wervelwind van herkenbare situaties

Bonheiden - Het grasplein aan de Krankhoeve in Bonheiden liep aardig vol voor Raf Coppens (51) uit Dendermonde. Naar schatting een duizendtal mensen luisterden en keken een uur lang naar Coppens’ relaas over liefde op het eerste gezicht, de zondagse ‘quiche-mijn-kloten’ en Romelu Lukaku. Dat Coppens soms de drempel overschrijdt, namen de meesten er graag bij.

