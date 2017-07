Prachtig: pluspapa in tranen door vraag van ‘zoon’ (11)

De Amerikaanse Tyler (11) heeft zijn pluspapa Don Gause een hele speciale dag bezorgd. De twee hebben een heel innige band en gedragen zich al sinds Don in het leven van Tyler kwam als vader en zoon. Daarom besloot Tyler om die termen officieel te maken en vroeg hij of Don hem wilde adopteren.

Don Gause zat nietsvermoedend in de zetel toen zijn vrouw Marcia plots een pakje naast hem neerzette. “Het is een jongen!”, stond erop te lezen. “Wat heeft dit te betekenen?”, vroeg Don zich af terwijl Marcia en Tyler niet meer bijkwamen van het lachen. Hij dacht uiteraard dat Marcia zwanger was en hij dus papa zou worden. Dat laatste werd hij ook. Maar niet van Marcia’s ongeboren kind.

“Jij leerde me hoe te fietsen. Jij bracht me naar school en zorgde voor mij toen ik ziek was. Jij leerde me hoe ik moest rekenen”, begon Tyler met een bang hart aan zijn voorbereiden speech. “We zijn voorbestemd om vader en zoon te zijn. Sommige mensen zeggen zelfs dat ik op je lijk”, ging hij verder. Don kreeg de tranen in zijn ogen terwijl hij luisterde naar de mooie woorden die Tyler voor hem had geschreven. “Papa, ik ben je liefdeskind al sinds zolang ik me kan herinneren. Maar ik wil graag je officiële zoon worden. Wil jij mij alstublieft adopteren?”, vroeg hij. Waarna Don hem een dikke knuffel gaf en woorden overbodig waren.