Gepensioneerde leraar uit Antwerpen wellicht voor geld gewurgd

Een 36-jarige Natasja D.P. uit Essen en haar 34-jarige verloofde Bart G. uit Lokeren zijn aangehouden voor de moord op de gepensioneerde leraar Frank Serruys (62) uit Antwerpen.

Op 14 juni werd hij dood aangetroffen onder een zeil langs de kant van de weg in Roosendaal, net over de Nederlandse grens. Het koppel behoorde tot de kennissenkring van het slachtoffer. Natasja zou Frank Serruys, n een appartement aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen, hebben leren kennen in de psychiatrie.

Omdat de wat vereenzaamde Serruys ook welstellend was, vermoeden de speurders dat de verdachten erop uit waren om een deel van zijn geld in te pikken. Zowel Natasja D.P. als haar verloofde hebben een verleden van zwaar drugsmisbruik.