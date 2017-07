Antwerps ijssalon maakt lekkernij die honden wel kunnen verteren

“En ook een bolletje voor de hond”, vragen baasjes al te vaak als ze een ijsje voor zichzelf bestellen. Maar gewoon ijs is erg ongezond voor honden. Daarom biedt het Antwerpse ijssalon Crème Marieke nu ook lolly’s voor honden aan.

“Maar mama, dat doe je toch niet”, zei Marie (18) tegen haar moeder Pascale (52) toen die vertelde dat sommige van haar klanten een extra bolletje vroegen voor hun honden. “IJsjes zijn veel te ongezond voor honden.”

“Mijn dochter studeert dierenverzorging”, glimlacht Pascale, die sinds april eigenares is van het ambachtelijk ijssalon Crème Marieke in de Lange Koepoortstraat in Antwerpen.

Pascale besloot er iets op te vinden. “Sinds vorige week maken we ijsjes speciaal voor honden. We hebben twee smaakcombinaties: wortel met appel en banaan met pindakaas.” De lolly’s zijn ontworpen in de vorm van hondenpoten. “Ik ben nog wat aan het experimenteren met de grootte van de lolly’s, want een kleine hond krijgt misschien niet op wat een grote wel naar binnen speelt. Als dit aanslaat, ga ik er zeker mee door.”

Evi Maveau, hoofdredactrice van het hondenblad WOEF, juicht dat toe. “Gewoon ijs is nefast voor de gezondheid van honden. Zeker chocolade-ijs, want chocolade is giftig voor hen. Maar ook een bolletje vanille komt honden niet ten goede. Ze breken lactose niet goed af in hun maag.”