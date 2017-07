Speeltuin gaat maand dicht: Vrijbroekpark moderniseert midden in vakantie

Mechelen - De speeltuin in het Mechelse Vrijbroekpark gaat eind deze maand een viertal weken dicht om hem te moderniseren. “We weten dat de timing ongelukkig is”, klinkt het.

Normaal moest de speeltuin in het provinciaal domein begin mei volledig vernieuwd zijn. Dat is niet gelukt. De aannemer begint aan de opknapbeurt vlak na het bouwverlof, op maandag 31 juli. Middenin de grote vakantie en dat zorgt voor teleurstelling bij de bezoekers, vooral grootouders en gezinnen met (klein)kinderen.

“Door vertraging in het dossier en een piekmoment bij de aannemer gaan de werken pas binnenkort van start. We beseffen dat dit vervelend is”, reageert Barbara Pardon van het Vrijbroekpark. Zij geeft wel aan dat het park voor een alternatief zorgt. “We maken een pop-upspeelplein op het grasveld aan het Vrijbroekhof, maar daar zullen natuurlijk geen grote speeltuigen staan”, vertelt Pardon.

Toch zijn ze er in het provinciaal domein van overtuigd dat er zeker nog voldoende te beleven is. “Denk maar aan de barak van Bartel, onze verkeerstuin of de zoektocht rond ‘De schat van de vlieg’. De speeltuin hopen we opnieuw te openen op 1 september”, zegt Barbara Pardon.