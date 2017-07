“Ik heb nog veel meer verhalen in mijn hoofd zitten”

Essen - Robbe Van Gink verzint graag verhalen en tekent die graag uitin beeld. Zijn creativiteit wordt beloond, want de 12-jarige scenarist won met zijn storyboard, een verhaal in tekeningen, de eerste prijs in een wedstrijd van tv-zender Cartoon Netwerkwedstrijd.

Wat hij later wil worden, weet hij nog niet. Maar aan de slag gaan bij Cartoon Network, een televisienetwerk dat voornamelijk tekenfilms voor kinderen uitzendt, lijkt hem wel iets. Robbe is dan ook een jongen met een bijzonder creatief brein. Eerder won hij al de Junior Journalistenwedstrijd en nu sleept hij de Imagination Studios Award in de wacht, het creatieve en educatieve project vantelevisiezender Cartoon Network dat de afgelopen maanden menig jong Vlaams teken-, schrijf- en animatietalent in de ban hield.

“Ik kijk graag naar de tekenfilms op de televisiezender Cartoon Network”, vertelt Robbe. “Op de televisiezender werd een oproep gedaan om gekke, stoere en mooie tekeningen, storyboards (stripverhaal dat verloop van een film illustreert, red.) en filmpjes in te sturen. Het leek me wel iets en dus ben ik aan de slag gegaan.”

Het stripverhaal dat Robbe instuurde, gaat over hoe het voelt wanneer een vis met een haak wordt gevangen. “Op een dag ging ik een keertje vissen. Ik vroeg me af hoe het zou zijn om zelf aan zo’n vislijn te hangen. Zo ben ik dus op het idee gekomen”, legt Robbe uit.

In de cartoon van Robbe spelen twee personages die er een beetje monsterachtig uitzien de hoofdrol. “De ene heet Robsky en de ander Lobsky. Robsky beweert dat vissen graag aan een vislijn hangen, maar daar gelooft Lobsky niets van. Dan komt er een grote vogel voorbij en die pikt Robsky met vislijn en al mee te lucht in. Zo ondervindt Robsky het zelf een keer ondervinden hoe het voelt om aan de haak geslagen te worden.”

Tekentablet

Naast een prachtig prijzenpakket, bestaande uit een tekenpakket van Staedtler, een gloednieuwe tekentablet en een unieke drukgevoelige Bamboo Stylus Fineline van Wacom, ziet ­Robbe zijn creatie ook op de zender verschijnen. “Ik heb de smaak nu pas echtoed te pakken”, zegt de creatieveling. “Er zijn nog wel enkele andere wedstrijden waaraan ik waarschijnlijk aan ga deelnemen. Met het tekentablet kan ik nu andere mogelijkheden uitproberen. Ik heb de prijs nog maar net ontvangen en ben nu volop bezig om alles het uit te proberen. Het voordeel is dat ik nu meteen op te computer kan tekenen, al zal ik toch ook nogaltijd met pen en papier aan de slagblijven gaan. Ik heb nog wel enkele verhalen in mijn hoofd en die zal ik deze vakantie zeker nog uitwerken. Maar eerst ga ik met mijn vrienden van de KSA op kamp. Want ook dat vind ik heel tof.”