Subsidies voor park: hoogste bomen krijgen onderhoud

Brasschaat - Brasschaat krijgt van Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois een premie van 129.173 euro voor het vernieuwen van de dreven in het gemeentepark.

Het 170 hectare grote park gaat terug tot in de 17de eeuw en het is beschermd als erfgoedlandschap. De dreven hebben een totale lengte van negen kilometer.

“Met die 129.173 euro kunnen we de hoogste bomen ook aanpakken. We gaan in september in de Ruiterhal daarover een ­informatievergadering houden. Het is de bedoeling dat we dit najaar nog de Hemeldreef aanpakken. Dat is de dreef die langs de speeltuin naar het Louis De ­Winterstadion loopt”, verduidelijkt schepen van Groen en Openbare Werken Dirk de Kort.

Onveilige bomen

In een tweede luik worden de dreven aan het kasteel aangepakt. Die fase zal plaatsvinden in het najaar van volgend jaar.

In totaal staan in het park 2.300 bomen. Een boomveiligheidscontrole wees uit dat heel wat bomen onveilig zijn geworden. Een aantal dient te worden gerooid, anderen moeten dringend onderhoudswerken ondergaan. Die werkzaamheden zijn slechts een onderdeel van alle werken die in het park gepland staan. Weldra wordt ook de grote vijver achter het kasteel aangepakt. Daar dient een stevige sliblaag te worden weggenomen.