Promotor koopt gildehuis

Mechelen - Projectontwikkelaar Van Loon heeft het Sint-Jansgildenhuis in Mechelen-centrum gekocht. Eind vorig jaar vonden er de laatste voorstellingen plaats van het Mechels Volkstoneel (MVT).

Het MVT was sinds 1998 gevestigd in het gebouw in de Frederik de Merodestraat. Ondertussen heeft de toneelvereniging tijdelijk onderdak gevonden bij de collega’s van Theater Korenmarkt. Het bedrijf van Philip Van Loon, dat in Mechelen al meer kleinschalige projecten ontwikkelde, heeft het gebouw gekocht. “We zijn nog volop aan het bestuderen wat wij ermee kunnen doen. Zo voeren we sonderingen uit om na te gaan of er nog ergens kelders zitten”, zegt hij.

Eind dit jaar wil Van Loon werk maken van een bouwaanvraag. “Het kan nog alle richtingen uit. Van een project met appartementen tot een gemengd project met flats en een handelsruimte op de benedenverdieping. Dat hangt ook af van de besprekingen met de stad. Vanuit het toekomstige stadsmuseum Hof van Busleyden hebben we ook de vraag gekregen naar mogelijkheden voor horeca”, vertelt Van Loon.