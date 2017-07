Zo kunnen Tourbenen eruit zien na 16 dagen koers

De derde week van de Tour de France is officieel begonnen. Wie zich nog wil tonen voor het doek valt over deze 104e editie, heeft dus nog vijf kansen. De Poolse renner Pawel Poljanski van Bora-Hansgrohe is één van die renners die mikt op de Alpencols, en beschikt alvast over een stevig paar superbenen. Een Poolse journalist tweette een foto van de benen van Poljanski en voorspelt hem woensdag of donderdag mee in de aanval...

Pawel Poljanski after 16 stages of #tdf2017. He was meant to be at his best in week 3, expect him in breaks in Alps. pic.twitter.com/oXgEMs0efJ