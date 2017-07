Opmerkelijk: Nederlandse poel kleurt plots roze

Beheerders van het gebied Wagejot, aan de oostkant van het Waddeneiland Texel in Nederland, wisten niet wat ze zagen. Een plas, erg populair bij vogels, kleurde op één dag roze.

Het verschijnsel zou een gevolg zijn van de extreme droogte en de aanwezigheid van algen in het water. “Van de een op de andere dag is het water van grijs-groen naar flamingoroze gekleurd. We zitten in een piek van een droogteperiode. Het gaat om kwelwater in dit gebied, dat nu in hoog tempo verdampt. Het zoutgehalte van het water is dus ongekend hoog. Waarschijnlijk zorgen de zoutkristallen en de aanwezigheid van micro-algen ervoor dat het water nu deze kleur aanneemt”, aldus boswachter Eckard Boot tegen RTL Nieuws.