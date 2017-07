Opnieuw inbraak bij copycenter in Boom: dader vlucht zonder buit weg met fiets

Boom - Er is opnieuw ingebroken in het copycenter aan de Antwerpsestraat in Boom. De dader slaagde erin om een ruit van de toegangsdeur te vernielen met zijn schouder. Hij vluchtte weg zonder buit.

De dader handelde alleen en droeg een kap over zijn hoofd. Hij kwam zondagavond met de fiets naar het copycenter, dat gelegen is onder de grote toren van de Antwerpsestraat, gereden en zette die een tiental meter voor de copyzaak. De man stapte op zijn dooie gemakje naar de winkel en probeerde de toegangsdeur met zijn voet ongemerkt in te trappen. Toen dat niet lukte zette hij enkele malen zijn schouder tegen de glazen toegangsdeur. Dat had meer effect: het glas in de deur begaf het. Daardoor vielen enkele rekken met kaartjes in de handelszaak om. De man klauterde naar binnen en liep onmiddellijk naar de kassa. Daar stelde hij evenwel vast dat er geen geld aanwezig was.

Gevlucht met fiets

Amper enkele seconden nadat hij was binnengedrongen koos de indringer eieren voor zijn geld. Wellicht omdat hij vermoedde dat er een inbraakalarm in werking was getreden.

Hij liep opnieuw naar buiten langs de weg langswaar hij gekomen was en wandelde naar zijn fiets. Daarmee vluchtte hij weg richting straat en reed ermee weg. Vermoedelijk richting Boom-centrum, al is dat niet volledig duidelijk.

De politie kwam ter plaatse voor een grondig onderzoek maar de dader is voorlopig spoorloos. Omdat hij met de fiets kwam sluiten de speurders niet uit dat het om iemand gaat die in de buurt van Boom woont.

Gewapende overval

Het is niet de eerste keer dat het copycenter met inbrekers af te rekenen krijgt. De zaakvoerder, die gisteravond niet meer bereikbaar was, kreeg al meermaals met dieven af te rekenen. De zwaarste feiten speelden zich vlak voor de zomer af. Toen werd de winkelier bedreigd met een vuurwapen. Wellicht ging het om dezelfde daders die de voorbije weken in Boom al verscheidene gewapende overvallen pleegden. Naast het copycenter waren onder meer ook de vapeshop, een delicatessenzaak en een bakkerij slachtoffer van de overvallers.

Of er een verband is tussen de gewapende overvallen en de diefstallen in het copycenter wordt volop onderzocht door de recherche van politiezone Rupel.