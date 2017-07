Zwembad Keiheuvel volledige zomer dicht

Balen - Het grote zwembad op het recreatiedomein Keiheuvel in Balen blijft de volledige zomer dicht. Begin juli kwam de polyesterbodem los, waardoor het bad niet meer bruikbaar is. Het kleuterbad blijft wel open en er komen enkele waterspeeltuigen.

Ongeveer twee weken geleden kwam de polyesterlaag van de bodem in het grote zwembad van recreatiedomein Keiheuvel in Balen los. Het bad werd meteen voor onbepaalde tijd gesloten. “We hebben besloten om het volledige bad te vernieuwen en niet meer te laten renoveren”, zegt schepen van Recreatie Zjeen Reynders (sp.a). “We hebben geen garantie dat het zwembad op een duurzame manier kan hersteld worden. Een nieuw bad is dus een veel betere investering.”

De gemeente was al bezig om een lastenboek op te stellen omdat de milieuvergunning van de zwembaden verliep. In eerste instantie was het de bedoeling om alles te renoveren, maar nu wordt er gekozen voor een volledig nieuw zwembad. “De boordstenen en polyester van het grote zwembad zijn hopeloos verouderd”, zegt Reynders. “Het nieuwe bad krijgt dezelfde afmetingen en ook een polyester rand, zodat het water niet meer onder de bodem kan geraken. Als de prijs het toelaat, komt er zelfs verwarming en een cover over het water om dit warm te houden.”

Waterspeeltuigen

Het kleuterbad van de Keiheuvel blijft deze zomer wel open. Als compensatie zal de gemeente Balen enkele waterspeeltuigen huren om de kinderen toch wat afkoeling en waterpret te bezorgen. “We hopen het lastenboek snel af te hebben, zodat kan begonnen worden aan het nieuwe zwembad. Dit zou voor het zomerseizoen van 2018 al afgewerkt moeten zijn”, zegt schepen Reynders.

De sluiting van het grote bad betekent een verlies van ongeveer 10.000 euro voor de Keiheuvel. “Gelukkig blijft het kleuterbad open en zetten we toch nog vervangende waterspeeltuigen”, zegt Reynders. “De jobstudenten voor het grote bad worden elders ingezet.”