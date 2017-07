Transfer van Patrik Schick naar Juventus wordt afgeblazen

De Tsjechische international Patrik Schick gaat dan toch niet voor Juventus voetballen. De transfer wordt na onderling overleg tussen zijn club Sampdoria en de Italiaanse landskampioen afgeblazen. Dat hebben beide clubs dinsdag in een kort persbericht bevestigd.

Eind juni leek de overgang van de 21-jarige aanvaller naar de Oude Dame in kannen en kruiken, maar Juventus “heeft beslist de transfer niet te finaliseren”. Sampdoria, de club van Dennis Praet, communiceert dat er “een wederzijdse verstandhouding” is tussen beide clubs.

Over de reden van het afketsen van de deal wordt niet gerept. Volgens Italiaanse media zou Schick niet geslaagd zijn voor zijn medische testen. Hartproblemen zouden de oorzaak zijn. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de ontdekte problemen van de aanvaller zijn. Schick was afgelopen seizoen in het shirt van Sampdoria goed voor 11 competitiegoals in 32 wedstrijden.