Gezin met verstomming geslagen: vriendin gaat aan de haal met ingezamelde geld voor zieke Thomas (11)

De familie van de elfjarige Thomas, een jongen die lijdt aan een zeldzame chronische ziekte, zit in zak en as. Want het geld dat werd ingezameld om een dure behandeling in het buitenland te bekostigen, werd gestolen door een goede vriendin van de familie. De moeder van de jongen heeft alvast een klacht ingediend.

De elfjarige Thomas uit Hingeon, een deelgemeente van het Waalse Fernelmont, lijdt aan syringomyelie. Een zeldzame en chronische aandoening aan het ruggenmerg. Een behandeling is enkel mogelijk in een ziekenhuis Barcelona en kost maar liefst 18.000 euro.

Omdat de familie van Thomas de kosten moeilijk alleen kan dragen, organiseerden ze onlangs een benefiet. En die bracht heel wat geld op. Maar toen een goede vriendin van de familie het geld moest ophalen, liep het mis. De familie vermoedt dat de vrouw op die manier meer dan vierduizend euro heeft verduisterd.

Terugbetaling

“We hadden pas laat door dat er iets aan de hand was. Toen er een plots warrige uitleg kwam en we niets van het geld zagen”, vertelt Cécile Francou, de mama van Thomas. “Wat ze ons allemaal vertelde, sloeg compleet nergens op. Op dat moment begon ik schrik te krijgen.”

Dat de vrouw intussen heeft beloofd om alles alsnog terug te betalen, kan Cécile maar moeilijk geloven. “Ze heeft ons verteld dat ze alles zal terugbetalen. Maar dat betwijfel ik. Want ze zegt er nooit bij hoe ze dat precies zal doen.”

Thomas en zijn moeder Cécile. Foto: RTL Info

Juridische strijd

Door zijn ziekte kan Thomas maar moeilijk stappen, heeft hij een troebel zicht en zijn enkele van zijn zintuigen aangetast. De operatie, die zou moeten plaatshebben in september, zou hem alvast wat meer levenskwaliteit moeten opleveren.

“Nu het geld gestolen is, moeten we een tweede gevecht voeren. We moeten niet alleen nieuwe fondsen werven, ook kijken we nu op tegen een juridische strijd”, vertelt Cécile. De vrouw heeft daarom alvast een klacht ingediend. Intussen staan er al een aantal nieuwe activiteiten gepland om geld in te zamelen voor de zieke jongen.