Geniet van een filmpje in de Kempense openlucht

Organisatoren in Retie, Laakdal en Mol dagen de weergoden uit door de volgende dagen een filmvertoning in openlucht te plannen. Op het programma staan recente, kwalitatief hoogstaande langspeelfilms voor het brede publiek.

1. Home

Wat: Home volgt een groep tieners en de volwassenen die hen omringen. Beiden hebben het moeilijk om met elkaar te communiceren en elkaars leefwereld te begrijpen. Een indringend portret van verschillende generaties door de ogen van de Vlaamse Fien Troch.

Praktisch: woensdag 19 juli om 21u (de vertoning start om 22u) op De Vest, Passtraat 14 in Retie

Prijs: gratis

2. Me Before You

Wat: De 26-jarige spring-in-‘t-veld Lou Clark wordt ingehuurd om de zorg op zich te nemen van Will Traynor, een welgestelde jonge bankier wiens leven na een ongeluk compleet is veranderd. Hij was een echte avonturier, maar zijn handicap heeft hem cynisch gemaakt en zijn levenslust is verdwenen. Me Before You is gebaseerd op het succesvolle boek ‘Voor Jou’ van Jojo Moyes.

Praktisch: donderdag 20 juli bij vallen van duisternis in de pastorijtuin in de Meerlaerstraat 120 in Groot-Vorst (Laakdal) ; bij regenweer vindt de vertoning om 21u plaats in de kerk van Groot-Vorst.

Prijs: gratis

3. Lion

Wat: De vijfjarige Saroo woont samen met zijn familie in Indië. Wanneer hij op een avond aan boord klimt van een oude trein, wordt hij meer dan duizend kilometer verder meegevoerd tot in Calcutta. Na enkele weken overleven in de ruige straten van de metropool, vindt hij opvang in een weeshuis, tot hij geadopteerd wordt door een Australisch echtpaar.

Praktisch: vrijdag 21 juli om 22u in De Zwaan, Markt 28 in Mol

Prijs: gratis