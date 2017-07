Aartselaar - Sinds deze week geldt in alle woonwijken van de gemeente Aartselaar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Het gemeentebestuur wil hiermee de woonkernen veiliger en rustiger maken.

De gemeente maakte eerder al bekend de maximumsnelheid van voertuigen te zullen beperken tot 30 kilometer per uur in de straten waar de woonfunctie belangrijker is dan de verkeersfunctie.

Kleiner risico

Door ...