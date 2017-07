Hoop op snelle vergunning randweg

Baarle-Hertog - De raadsleden van Baarle-Hertog bliezen maandag in volle vakantie verzamelen voor de reeks bouwaanvragen voor de geplande randweg.

Het is hoogst uitzonderlijk dat een gemeenteraad tijdens de zomervakantie zetelt. Maar het dossier van de randweg rond de enclavetweeling Baarle-Hertog-Nassau was voor de Belgische raadsleden meer dan reden genoeg om dat even te negeren. Ze bogen zich maandagavond over een agenda die uitsluitend bestond uit de stedenbouwkundige aanvragen voor die ringweg.

“Het gaat om vier aanvragen met betrekking tot de rondweg op ons grondgebied, en daarnaast drie aanvragen voor de bestaande gemeentewegen die de randweg kruisen”, zegt gemeentesecretaris Jan Vervoort van Baarle-Hertog. “Alle aanvragen zijn ingediend door de Nederlandse provincie Noord- ­Brabant, die het project uitvoert. Over de eerste vier vergunningen doet de Vlaamse stedenbouwkundig ambtenaar een uitspraak, over de drie laatste het schepencollege. Maar in alle zeven de gevallen moet de gemeenteraad een advies formuleren.”

Twee maanden tijdswinst

De dossiers zouden in principe pas op de zitting van september verschijnen. Maar Noord- ­Brabant begon al met de aanleg van nutsleidingen en wil in september echt starten met het noordelijke deel. “We winnen zo toch twee maanden. We hopen dat de vergunningen in augustus afgeleverd worden”, zegt Vervoort.