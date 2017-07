IOK verkoopt zeven bouwkavels

Herentals / Vorselaar / Rijkevorsel - Intercommunale IOK verkoopt de volgende weken zeven goedkope bouwgronden in verschillende verkavelingen. Het gaat om kavels in Morkhoven (Herentals), Vorselaar en Rijkevorsel.

In de verkaveling Draeybomen in Morkhoven (Herentals) gaat het om de drie laatste percelen van 233 tot 286 vierkante meter en prijzen van 55.680 tot 68.400 euro.

In Vorselaar is het de allerlaatste bouwgrond in de verkaveling Van De Wervelaan, met een oppervlakte van 392 vierkante meter en een kostprijs van 84.456 euro.

In de verkaveling Koekhoven in Rijkevorsel verkoopt IOK de laatste drie percelen van elk 292 vierkante meter, met een kostprijs van 102.490 tot 107.300 euro.

Inschrijven voor een van de drie projecten kan vanaf 7 augustus.