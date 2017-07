Dessel - De gemeente Dessel krijgt er een vierde frituur bij. Kris Paeshuyse (52), de vroegere uitbater van Afrit 26 uit Retie, opent in de Hannekesstraat in Dessel frituur Campina.

Kris Paeshuyse is een friturist in hart en nieren. “Ik heb 20 jaar in de horeca gestaan en onder meer de Smulwagen en het Smulhuisje in Oud-Turnhout uitgebaat”, zegt hij. “Mijn laatste frituur was Afrit ...