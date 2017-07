“Haal wielrenners van openbare weg en laat ze op afgesloten circuit rijden”

De Vlaamse wielerbond wil meer investeren in gesloten circuits waarop professionele en recreatieve wielrenners kunnen trainen. Dat moet ongevallen met trainende wielrenners op de openbare weg voorkomen.

Sinds begin dit jaar hebben al hebben tweehonderd wielrenners een ongeval gehad op de openbare weg. Gesloten circuits kunnen de sport veiliger maken, maar er zijn er bijna geen in on land.

Nederland staat met een vijftigtal gelosten omlopen al veel verder. ‘Het gaat om circuits van 1,7 tot 2 kilometer die dag en nacht voorbehouden zijn aan fietsers’, zegt Frank Glorieux, ceo van Cycling Vlaanderen, in Het Laatste Nieuws. ‘Alles is redelijk vlak, met hier en daar wel een brugje of een chicane.’

Zulke circuits bieden tal van voordelen. Zo zijn ze zijn autovrij en dus veel veiliger dan de openbare weg. Ze zijn ook ideaal om verschillende vaardigheden aan te leren.

Cycling Vlaanderen wil vlug naar een zevental circuits gaan, maar dat zal niet voor meteen zijn. De kostprijs zou zo’n 450.000 euro bedragen. Daarom wil de wielerbond deze vakantie met een mediacampagne starten om burgemeesters en gemeenten te overtuigen om mee op de kar te springen.