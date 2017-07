Kalmthout kent meeste vakantietoezichten

Essen / Kalmthout / Wuustwezel - De politie van de zone Grens voerde vorig jaar 1.408 vakantietoezichten uit. Merkwaardig is dat de kleinste gemeente van de politiezone koploper is met 618 aanvragen.

De cijfers van de vakantie­toezichten schommelen van jaar tot jaar. Markant is wel dat de gemeente met het meeste inwoners het minste aantal toezichten telt. Zo kende Wuustwezel (20.479 inwoners) vorig jaar 366 toezichten. ­Kalmthout, de kleinste gemeente met 18.484 inwoners, telde dan weer het meeste aanvragen (618). Essen, met 18.822 inwoners, kende vorig jaar 424 toezichtsaanvragen.

“Waarom Kalmthout erboven uitsteekt, werd in de politieraad niet meteen duidelijk”, zegt Essens politieraadslid Jan Suykerbuyk (CD&V). “De drie gemeenten communiceren vaak op hun website en in hun infoblad over de toezichten. Wel werd aangehaald dat Kalmthout op vlak van buurtinformatienetwerken het grootste buurtinformatienetwerkbereik heeft. Mogelijk heeft het daarmee te maken. Of gaan de Kalmthoutenaren misschien meer op reis”

Ook Patrick De Smedt van de ­politiezone Grens kan geen uitleg geven bij de cijfers. “Ongeveer 40% van de aanvragenafwezigheidstoezicht zijn voor Kalmthout, 30% voor Essen en 30% voor Wuustwezel. Wat de reden hiervoor is kan ik niet zeggen. We doen wel in elke gemeente dezelfde inspanning op het gebied van communicatie.”

Vakantietoezicht aanvragen kan via www.pzgrens.be