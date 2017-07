België klopt Wit-Rusland op derde speeldag EK basket U20

De Belgische basketploeg voor spelers onder de twintig jaar heeft dinsdag zijn derde wedstrijd op het EK (divisie B) in Roemenië gewonnen. De Belgen klopten in Oradea Wit-Rusland met 71-80 (rust: 32-42).

Sigfredo Casero Ortiz was met achttien punten de productiefste Belg. Ook Tim Lambrecht, die zeventien punten scoorde en twaalf rebounds benutte, had een groot aandeel in de zege.

Na een eerdere nederlaag tegen Polen (79-51) en een overwinning tegen Finland (76-64) staat België na drie partijen op de tweede plaats in de groep. Morgen/woensdag staat de laatste poulewedstrijd tegen Armenië op de agenda.

De eerste twee ploegen van elke poule stoten door naar de kwartfinales, terwijl de uitgeschakelde teams klassementswedstrijden afwerken. De top drie van divisie B stijgt naar divisie A.