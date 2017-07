Nafi Thiam probeert het op de 100 meter horden woensdag in Luik

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Woensdag staat in Luik de zestiende editie van de internationale atletiekmeeting op de agenda. Met de broers Borlée, Nafi Thiam en Thomas Van der Plaetsen zakken heel wat smaakmakers af naar de Vurige Stede.

Nafi Thiam zal haar kans wagen op de 100 meter horden, waar ook Anne Zagré aan deelneemt. Op de 400 meter is het dan weer uitkijken naar Dylan, Kevin en Jonathan Borlée, terwijl zus Olivia de 100 meter loopt. In het polsstokspringen is Thomas Van der Plaetsen van de partij, net als Arnaud Art en Ben Broeders.

Met de Duitser Karsten Dilla, de Let Mareks Arents (beiden polsstokspringen), de Zuid-Afrikaan Simon Magakwé (100 meter) en zijn landgenoot Louis Jacob van Zyl (400 meter horden) komt in Luik ook heel wat buitenlands talent in actie. Daarnaast is het in het verspringen uitkijken naar het duel tussen de Australische Brooke Stratton en de Française Eloyse Lesueur.

De meeting in Luik vormt voor atleten die nog geen ticket hebben voor het WK in Londen (4-13 augustus) een van de laatste kansen om de minima te halen. De einddatum hiervoor ligt vast op 23 juli.

Wie al zeker is van een WK-deelname is Anne Zagré. De 27-jarige Brusselse ziet de meeting in Luik dan ook als voorbereiding op Londen. “Het is waar dat mijn seizoen tot dusver niet loopt zoals gehoopt”, vertelde Zagré. De beste jaartijd van de atlete op de 100 meter horden bedraagt 12.96, terwijl het Belgische record (12.71) op haar naam staat. “Ik zal van de wedstrijd in Luik gebruikmaken om sommige details te verbeteren. Ik merk dat het goede gevoel stilaan terugkomt en ik weet dat ik, als ik op niveau loop, de WK-finale kan bereiken.”