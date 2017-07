Ysaline Bonaventure (WTA 396) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van het ITF-tornooi in de Kazachse hoofdstad Astana (gravel/10.000 dollar).

In de openingsronde haalde Bonaventure het in twee sets (6-1 en 6-3) van de Oekraïense kwalificatiespeelster Veronika Kapshay (WTA 619). In de tweede ronde neemt ze het op tegen thuisspeelster Anna Danilina (geen ranking), die een wildcard kreeg van de organisatoren.