Team Sky sluit Plan B met Landa niet uit: “Met hem winnen zou evenveel glans hebben”

Team Sky-ploegleider Servais Knaven sluit een noodscenario waarbij alle pijlen op knecht Mikel Landa worden gezet niet uit. “Als blijkt dat we alles dreigen te verliezen, gaan we over op een ander plan”, zegt hij in een gesprek met de NOS. Al blijft het eerste woord uiteraard wel aan kopman Chris Froome.

De situatie bij Team Sky heeft opvallende gelijkenissen met de Tour van 2012, toen speerpunt Bradley Wiggins alle moeite van de wereld had om toenmalig waterdrager Chris Froome te volgen. Vijf jaar later zijn de rollen omgedraaid: dit keer lijkt kopman Froome soms moeite te hebben om knecht Landa bij te benen. “Landa is gewoon heel goed. Of hij beter is dan Froome, is moeilijk in te schatten”, houdt ploegleider Servais Knaven zich op de vlakte bij de NOS.

Foto: Photo News

De vergelijking met de situatie van 2012 gaat echter niet helemaal op, aldus Knaven. “Het grote verschil is dat wij als ploeg dat nu beter weten te managen”, vertelt hij. “Dit keer waren we meer vooraf met bepaalde zaken bezig dan dat we achteraf dingen proberen te lijmen. In 2012 liep het bijvoorbeeld niet helemaal goed tussen Froome en Wiggins. Er waren toen wat strubbelingen. Het was voor ons de eerste keer dat we in die situatie kwamen, en het kwam ook een beetje onverwacht. Met die ervaring weten we nu hoe we het moeten voorkomen. Elke dag wordt goed doorgenomen wat de plannen zijn. Die laatste bergrit is duidelijk tegen Landa gezegd dat als Contador en Quintana zouden aanvallen, hij de vrijheid had om mee te gaan en op te schuiven in het klassement.”

Foto: BELGA

Natuurlijk blijft Froome kopman bij Team Sky, maar toch houdt Knaven de deur open voor een noodscenario waarbij het wielerteam alles op Landa zet. “Als Froome tijd verliest en Landa het geel pakt, zal die trui voor mij evenveel glans hebben. Maar je moet niet vergeten dat we hier gekomen zijn met Chris als kopman. We zullen hem door dik en dun blijven steunen. Als echter blijkt dat we alles dreigen te verliezen, zullen we overgaan op een ander plan. Maar als alles blijft zoals het nu is, is daar geen enkele reden toe.”