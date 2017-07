Brug twee dagen onbruikbaar

Ranst - De brug over het Albertkanaal die in het voorjaar van 2014 in gebruik werd genomen wordt gecontroleerd op dinsdag 25 en woensdag 26 juli. Tussen 9 en 16u moeten auto’s een ommetje maken langs de enige andere Oelegemse kanaalverbinding in de Jozef Simonslaan.

De Vlaamse Waterweg voert tijdens die twee dagen een periodieke controle uit. Fietsers en voetgangers kunnen de brug nog wel gebruiken tijdens de werkzaamheden. Chauffeurs die uit de richting Broechem komen, volgen een wegomlegging via de Vaartstraat en de Ter Stratenweg om zo de brug in de Jozef Simonslaan te gebruiken. Via de Nieuwelaan en de Schildesteenweg kan de Vincent Goossenslaan dan bereikt worden. Ook wie uit Oelegem komt moet deze route gebruiken.