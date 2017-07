Garry Hagger (53) en zijn vriendin Gitte hebben besloten om een punt te zetten achter hun relatie. “Dat gebeurde met wederzijds respect”, zo laat zijn management weten.

De twee waren al acht jaar samen, maar besloten nu in vriendschap uit elkaar te gaan. Toen de twee een relatie begonnen, had Hagger al drie huwelijken achter de rug. In februari 2013 werd hij voor de eerste maal grootvader, toen zijn dochter Jessy beviel van een zoontje Vince.