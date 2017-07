Dit zijn de beste Antwerpse restaurants volgens Jeroen Meus

Würst, de hotdogzaak van Jeroen Meus, opent woensdag zijn deuren in de Maalderijstraat – tussen de Handschoenmarkt en de Grote Markt. De tv-kok is in de wolken over zijn Antwerpse filiaal en heeft in ’t Stad ook verschillende favorieten als het op eten aankomt. Dit zijn volgens hem de beste restaurants van Antwerpen.

“Ik hoop dat ik niemand vergeet. Maar Dim (Japans geïn­spireerd, red.) vind ik top en Bún (Vietnamees, red.). ’t Fornuis van Johan ­Segers en De Schone van Boskoop(in Boechout, red.) van Wouter Keersmaekers horen voor mij tot de top vijf van ­België. Zo ne lieve mens, de Johan, en een goede tv-kok. Ik kijk graag.

The Jane van Sergio Herman is keigoed uitgevoerd. ­Bistrot du Nord natuurlijk, L’Épicerie du ­Cirque, de Veranda ook. En Au Vieux Port: dat is mijn eten, hé.”