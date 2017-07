Zegeloze Greipel grapt over houten kop op rustdag na verjaardag

Greipel bedankte zijn volgers voor de verjaardagswensen en schreef dat hij zich al beter voelde na de kater van zijn verjaardagsfeest. Gelukkig kon hij genieten van de tweede rustdag. Het ontbijt had hij wel gemist, tweette hij.

De Duitser won van 2011 tot en met 2016 elk jaar telkens minstens één rit in de Tour. Dit jaar staat de sprinter van Lotto-Soudal echter nog droog. Hij geraakte nog niet verder dan 3 derde plaatsten. Hopelijk voor hem heeft de rustdag voldoende ontspanning gebracht voor het stevige begin van de rit van vandaag.

Thanks for all the birthday wishes.Start to get better after hangover. Good that I had a restday 2day.Was there already breakfast actually?