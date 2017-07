“Hartverwarmend, meer dan honderd mensen willen helpen”

Lier - In 2012 raakte Charlotte Claes (24) nagenoeg volledig verlamd door een snowboardongeval. Sindsdien zit de jonge vrouw uit Lier aan een rolstoel gekluisterd. Omdat ze haar favoriete festival – Pukkelpop, niet wil missen dit jaar – ging Charlotte online op zoek naar een assistent om haar te begeleiden. Amper vier dagen later hebben honderden vrijwilligers zich aangeboden.

Voor Charlotte Claes uit Lier is er een leven voor en na 31 maart 2012, de dag waarop ze haar nek brak bij een ongeval met haar snowboard in het Franse La ­Rosière. “Ik was toen negentien en één brok ...