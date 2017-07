Is dit het nieuwe lief van Josje?

Dat Josje Huisman (31) sinds kort weer een vaste relatie heeft, kwam onlangs aan het licht. Nu is ook de naam van haar nieuwe vriend bekend: Cle Gyimah. Dat meldt Dag Allemaal.

Cle Gyimah (26) woont in Amsterdam en heeft Ghanese roots. Hij is geen bekende Nederlander, maar heeft wel al een mooi parcours afgelegd in de media.

Gyimah is art director en producer bij VeryRare Agency, dat hij in 2013 zelf oprichtte. Hij maakt daarmee zowel video- als fotoreportages voor bedrijven. Daarnaast is hij medeoprichter van het online lifestylemagazine BALLINNN, dat zich vooral richt op mannen en zo’n 100.000 volgers heeft.

Zelf is Josje nog bijzonder zwijgzaam over haar relatie met de vijf jaar jongere Nederlander. Niet verwonderlijk, aangezien ze ook over haar vorige romances altijd spaarzaam was met tekst en uitleg.