Acteur uit ‘Familie’ na vijf jaar uit elkaar met vriendin: “We blijven vrienden”

Acteur Vincent Banic (29), Guido uit de soap ‘Familie’, heeft na vijf jaar een punt gezet achter zijn relatie met vriendin Anouck. Dat meldt Dag Allemaal. Hij is nu van plan om zijn vakantie door te brengen in Kroatië bij zijn familie.

“Anouck en ik waren vijf jaar samen. Dat is lang, ja”, zegt acteur Vincent Banic in Dag Allemaal. “We hebben besloten om in alle vriendschap en met veel respect voor elkaar elk onze eigen weg te gaan. We hebben een mooie periode in ons leven afgesloten. Al blijft die breuk zeer doen. En dan biedt een volle agenda troost. Dan is er minder tijd om te piekeren.”

Nu ‘Familie’ een maand lang stilligt, gaat Banic als vrijgezel op vakantie. “Naar Kroatië, waar mijn familie woont”, klinkt het. “Ik ga wat helpen in hun Bed & Breakfast. En wat rondhangen. voor de rest heb ik niks gepland. Mijn leven wordt even niet gedicteerd door mijn agenda. ’t Is heerlijk om me eens volledig vrij te voelen.”