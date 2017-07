Douane Haven wordt versterkt in strijd tegen cocaïnesmokkel en drugsoorlog

De Douane in de Haven van Antwerpen wordt fors versterkt in de strijd tegen de florerende drugshandel in Antwerpen. Het team dat zich bezighoudt met het opsporen van illegale cocaïnehandel krijgt er heel wat manschappen bij. De meldt de VRT-nieuwsdienst.

Antwerpen en omgeving worden de laatste maanden geteisterd door schietpartijen en afrekeningen die vermoedelijk verband houden met illegale drugshandel via de Antwerpse haven. Om daar een halt aan toe te roepen wordt het aantal speurders binnen het opsporingsteam verdubbeld van 9 naar 18 speurders. Er komen ook nog eens 25 mensen bij in de ondersteunende diensten.

“We sparen middelen nog moeite om de strijd tegen de cocaïnehandel aan te gaan”, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de Douane. “Vorig jaar hebben we in de haven van Antwerpen 30 ton cocaïne in beslag genomen. Vermoedelijk is er nog veel meer dat moet onderschept worden.”

Er komt ook een nauwere samenwerking met de Nederlandse en Zuid-Amerikaanse douanediensten. Indien zij weet hebben van een container waar mogelijk drugs in zit, zullen ze dat doorgeven aan de Antwerpse diensten.