Inspecteur aan huis om te controleren of uw kat gesteriliseerd is

Als het van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn afhangt, zullen er over een aantal jaren katteninspecteurs aan huis komen. Ze kunnen vragen of uw kat gesteriliseerd en geregistreerd is. De Raad heeft aanbevelingen gedaan aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA). Die wil katteneigenaars verplichten hun dier te laten steriliseren vóór het vijf maanden oud is.

Op dit moment bent u enkel verplicht om uw kat te steriliseren, als u het dier weggeeft of verkoopt. Maar de kans is groot dat dit gaat veranderen. De Vlaamse Raad voor Dieren­welzijn wil immers dat alle kittens worden geste­riliseerd en ge­registreerd bij de dierenarts voor ze vijf maanden oud zijn.

“De eigenaars moeten daar zelf voor zorgen. Alleen professionele kwekers zouden nog ongesteriliseerde katten mogen houden. Een particulier mag nog maar één nestje met katten voortbrengen, voor de sterilisatie”, zegt Dirk Lips, voorzitter van de Vlaamse Raad voor ­Dieren­welzijn.

Voor die maatregel er kan komen, moet bevoegd minister Ben Weyts eerst een akkoord ­vinden binnen de Vlaamse ­regering. Voorlopig blijven de regels dus wat ze zijn. “Maar we moeten iets doen. Er ­worden te veel katten geboren en vaak eindigen die als zwerfkatten die voor overlast zorgen. Of ze komen in een asiel terecht en worden er geëuthanaseerd. Dat moet stoppen”, zegt Weyts. Niet minder dan 18.000 katten werden in 2016 in Vlaamse asielen gedropt.

Gerichte controles

Toch zullen de controles er nog niet meteen komen als het voorstel wordt goedgekeurd. “Als dit een wet wordt, zullen we deze maatregel na een jaar evalueren. Daarna zullen we vragen aan de inspectie ­Dierenwelzijn om controles aan huis uit te voeren”, zegt Dierenwelzijn.

“Dat is arbeidsintensief. Ik ga ervan uit dat we eerst na een klacht aan huis gaan. Maar als we dit willen afdwingen, zijn gerichte controles nodig”, zegt voor­zitter Dirk Lips. Met de ­verplichte sterilisatie moet het aantal asielkatten volgens Dierenwelzijn met de helft verminderen. Dat zou per jaar neerkomen op 9.000 asiel­katten minder.