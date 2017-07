CD&V en Open VLD fluiten Theo Francken terug over reddingsmissies in Middellandse Zee

Dat de Belgische marine op de Middellandse Zee een “aanzuigeffect” zou hebben op vluchtelingen vanuit Libië, noemen CD&V en Open Vld een fabel. Zij fluiten staatssecretaris Theo Francken (N-VA), die België liever niet meer ziet deelnemen, terug.

Zijn de Europese marineschepen op de Middellandse Zee veredelde veerboten voor vluchtelingen vanuit Afrika? Die kritiek begint in heel Europa opgang te maken. Na eerdere opmerkingen van Vlaams Belang in de Kamer zette zondag ook de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), de aanval in: de redding van vluchtelingen uit hun gammele bootjes zoals die nu gebeurt, trekt net meer vluchtelingen aan. “België moet daar niet meer aan meedoen”, zei hij.

Toevallig of niet zat net gisteren ook de minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reyners (MR), hierover in Brussel samen met zijn Europese collega’s. Het dreigement van Francken om eruit te stappen, bleek helemaal niet het Belgische standpunt. Wel vroeg Reynders om de schepen dichter bij de Libische kust in te zetten, om te vermijden dat de vluchtelingen überhaupt vertrekken. Maar zijn collega’s zien meer heil in een betere opleiding van de Libische kustwacht om die klus te klaren.

Grenzen verdedigen

Foto: AP

Vanuit New York, waar hij op bezoek is bij de Verenigde Naties, komt er opvallend scherpe kritiek van vicepremier Alexander De Croo (Open Vld). “België is niet het land dat wegkijkt wanneer er mensen dreigen te verdrinken”, reageert hij. “Ons land behoort niet tot de Europese landen die ‘Europa’ roepen en dan achterover leunen. Het verdedigen van Europese grenzen is ook ons werk.”

De liberaal stoort zich vooral aan het argument van Francken dat deze operatie een aanzuigeffect zou hebben. “We moeten weg van de halve waarheden en pseudowetenschap”, aldus De Croo. “Het zogenaamde aanzuigeffect wordt niet bevestigd door internationale studies die dat onderzocht hebben.”

Dat zegt ook CD&V-parlementslid Veli Yüksel. “Het aanzuigeffect is een vals argument. Operatie Sophia is bovendien in de eerste plaats bedoeld om de buitengrenzen te bewaken en mensensmokkelaars aan te pakken. Mensen redden is niet hun eerste opdracht, maar als je ze tegenkomt, laat je ze toch niet verdrinken?”

Sinds het begin van die internationale operatie twee jaar geleden zijn in totaal 110 mensensmokkelaars opgepakt en 447 van hun bootjes vernietigd. In die periode zijn ook 37.000 mensen uit het water gevist.

Geen protest

Op dit moment is België met fregat Louise-Marie nog tot eind deze maand actief in Operatie Sophia – vernoemd naar een meisje dat op een Duits fregat is geboren. De definitieve beslissing daarover heeft de regering begin juni genomen, vlak voor het fregat aan de missie begon. “Als N-VA die deelname zo onzinnig vindt, waarom heeft de partij op dat moment dan niet geprotesteerd?”, klinkt het binnen de regering.

Een volgende beslissing hierover moet de regering in oktober of november nemen, voor de bijdrage aan de operatie in 2018. “Dat zullen we alleen goedkeuren als de operatie zich verschuift in de richting van de Libische kust”, is te horen op het kabinet van defensieminister Steven Vandeput (N-VA). Minder forse taal dan Francken, maar wel voer voor een nieuwe discussie in het najaar.