‘R. Kelly verzamelt vrouwen in sekte’

De Amerikaanse zanger R. Kelly bevindt zich opnieuw in nauwe schoentjes. BuzzFeed beschuldigt hem ervan verschillende vrouwen vast te houden in zijn woningen, en hun doen en laten te controleren.

Bijna tien jaar nadat hij onschuldig werd bevonden in een kinderpornozaak, is er opnieuw een lasterlijk verhaal tegen de 50-jarige zanger opgedoken. Drie voormalige leden uit zijn entourage vertelden aan BuzzFeed dat R. Kelly verschillende vrouwen vasthoudt in zijn woningen in Chicago en Atlanta.

Hij nam hun gsm in beslag en de vrouwen moeten telkens toestemming vragen om hun kamer te mogen verlaten, klinkt het. ‘Hij controleert elk aspect van hun leven: draagt hen op wat ze moeten eten, hoe ze zich moeten kleden, wanneer ze mogen baden en wanneer ze mogen slapen.’ Ook zou hij hun seksuele activiteiten filmen.

Twee van de drie vrouwen die het verhaal uit de doeken deden aan BuzzFeed woonden zelf enige tijd bij de zanger in, en hadden ook een seksuele relatie met hem. De derde persoon die het verhaal bevestig is zijn voormalige persoonlijke assistente Cheryl Mack.

De ouders van een aantal vrouwen die momenteel bij de zanger verblijven, stapten reeds naar de politie toen het contact met hun dochter wegviel, maar die oordeelde na onderzoek dat er niets illegaals is aan de woonafspraken tussen R. Kelly en de vrouwen, die ongeveer tussen achttien en dertig jaar oud zijn.

Een moeder vertelde BuzzFeed dat haar dochter eruitzag als een gevangene toen ze haar voor het laatst zag en zich gedroeg alsof ze gehersenspoeld was, waarbij ze continu haar liefde voor de zanger uitdrukte. Volgens haar leidt de zanger een sekte.

De advocate van de zanger ontkent de beschuldigingen in een verklaring aan BuzzFeed. ‘We kunnen ons enkel afvragen waarom er mensen zijn die R. Kelly willen neerhalen, een groot artiest die hard werkt, van zijn fans houdt en zorg draagt voor al de mensen in zijn leven. Ik veronderstel dat dit de prijs van de roem is.’

De zanger zelf toert momenteel door Noord-Amerika.