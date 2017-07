Luchthaven betaalt schade aan dak terug

Borsbeek - De schade als gevolg van de weggevlogen dakpannen aan het huis van Steve Stuer in Borsbeek, vlakbij Antwerp Airport, dit weekend, wordt terugbetaald door de luchthaven.

Steve Stuer woont op de ­Boechoutsesteenweg in Borsbeek, net in het verlengde van de landingsbaan van Antwerp Airport. Vorige zaterdag waaiden een aantal pannen van zijn dak weg als gevolg van een voorbijvliegend vliegtuig. Aan het dak van het huis zelf, aan de koepel boven de keuken en aan de voordeur werd schade veroorzaakt door de rondvliegende dakpannen.

Volgens luchthavencommandant Wim Verbist is de schade een gevolg van een uitzonderlijk fenomeen. “Dat fenomeen heet vortex en komt maar een paar keer per jaar voor. Vortex wordt veroorzaakt wanneer de piloot bij het landen of opstijgen een bijsturing moet uitvoeren. Die bijsturing veroorzaakt dan kleine turbulenties of mini-wervelwinden aan de vleugels van het vliegtuig. Normaal gezien geraken die turbulenties niet tot aan de grond, toch zeker niet als er wat wind staat. De wind zorgt er normaal voor dat die turbulenties verspreid worden. Zaterdag, de dag waarop de dakpannen wegvlogen bij de man in kwestie in Borsbeek, stond er zo goed als geen wind. Daardoor reikten de mini-wervelwinden wel helemaal tot op het dak”, verduidelijkt Verbist.

“Er is dus geen sprake van een vliegtuig dat te snel of te hoog vloog. Het feit dat het huis beschadigd is, is een ongeluk bij een ongeluk en heel uitzonderlijk. De man woont al meer dan zes jaar in de straat en heeft nog nooit materiële schade geleden. Eerder hebben we bij een andere eigenaar in de buurt wel een paar keer per jaar opgemerkt dat er pannen verschoven waren. Dat dak werd hersteld op onze kosten. Voor de man uit Borsbeek wordt nu een rapport opgemaakt door onze inspecteurs. Ofwel kan de man ervoor kiezen zelf de schade te laten herstellen, ofwel gaan wij op zoek naar een bouwfirma om het dak en de schade te herstellen. Al die kosten worden uiteraard gedekt door de luchthaven.”