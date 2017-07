Antwerpen -

Superfoods als gojibessen, chiazaad of Açaibessen: het is overhyped en veel te duur voor wat het is. Dat vindt Veronique Leysen, de bezielster achter Maurice Coffee & Knits. “Ik begrijp dat mensen gezond willen leven, maar doe gewoon normaal. Eten moet plezant blijven.”