Aartselaar - In de tuin van het bedrijf Protime aan de Kontichsesteenweg mochten schepenen Mark Van Hecke (N-VA) en René Lauwers (Groen) gisteren een bijenpaviljoen inhuldigen. De lokale imkers waren ook ter plaatse.

Protime is gespecialiseerd in tijdsregistratie en personeelsplanning en ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook tijd te investeren in het milieu. Ze doen dat onder meer door hun ...