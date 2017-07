Hittegolf maakt honderden Belgische toeristen ziek

De reisbijstand van Touring noteert een sterke stijging van het aantal tussenkomsten voor maag- en darmproblemen bij vakantiegangers. De oorzaak is de aanhoudende hitte in grote delen van Spanje, Griekenland, Italië en Oost-Europa.

“Warme temperaturen vereisen veel meer hygiëne van de vakantiegangers en daar loopt het mis.” Zo verklaart Touring de sterke stijging van het aantal Belgische vakantiegangers met maag- en darmproblemen. In grote delen van Spanje, Griekenland, ­Italië en Oost-Europa (en in mindere mate Zuid-Frankrijk) is al heel de ­zomer een hittegolf aan de gang, met temperaturen die tot boven de 40 graden stijgen.

Te nonchalant

Touring kreeg de eerste vijftien dagen van de zomervakantie al 11.240 oproepen. Dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal interventies is met 8% gestegen, naar 2.715. De sterkste stijging ziet Touring in het aantal infectieproblemen. “We hebben maar liefst 15% meer infectieproblemen genoteerd in vergelijking met de eerste twee vakantieweken vorig jaar”, zegt Danny Smagghe van Touring. “Ook het aantal mensen met een zonneslag is gestegen, van 61 naar 82. Dit jaar belooft dus een ‘topjaar’ te worden.”

Touring waarschuwt vakantiegangers dan ook om voldoende aandacht aan hygiëne te besteden. “Vakantiegangers eten en drinken zaken die sneller bederven vanwege de warmte”, zegt Smagghe. Let dus goed op wat u eet. Vermijd rauw vlees en let op met salades. Het is ook goed uitkijken met ijsjes, want die kunnen een bron van infectie vormen. En om ijsblokjes te maken, gebruikt u best flessenwater dat niet in de zon heeft gestaan. Zelfs om uw tanden te poetsen is flessenwater de meest veilige optie. Was meer dan regelmatig uw handen, zeker ook de kinderen die daar zelf niet altijd bij stilstaan.

“Een ander opvallend fenomeen is de stijging van het aantal reizigers met luchtweginfecties”, zegt Smagghe. “Dat komt door de ­aircosystemen, waardoor mensen plots van een zeer warme omgeving in een koude terechtkomen. Zorg er dus voor dat het verschil met de buiten- en binnentemperatuur niet te groot is.”