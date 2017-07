Baarle-Hertog - De Wielerzesdaagse in Baarle bestaat exact vijftig jaar. Bijna 700 jongeren nemen weer deel aan een zesdaagse fietstocht. Jos van Beek (65) is er als vrijwilliger al 50 jaar bij.

Wat ooit begon als een plaatselijke fietstocht voor kinderen gebaseerd op de Ronde van Frankrijk is 50 jaar later uitgegroeid tot een van de meest succesvolle evenementen in de enclavegemeente Baarle. ...