69 gevallen van domiciliefraude betrapt bij 189 gerichte controles

Turnhout - De overheidsdiensten voerden vorig jaar in ons arrondissement 189 controles uit op domiciliefraude. In 69 gevallen was er sprake van een betrapping.

De overheid spreekt van domiciliefraude wanneer een persoon zijn domicilie bewust op een ander adres dan zijn feitelijke woonadres laat inschrijven, om zo hun gezinssamenstelling anders voor te stellen en ten onrechte sociale of fiscale voordelen te bekomen. Zo zijn onder meer de werkloosheids- en ziekte-uitkeringen, net als de gezinsbijslagen afhankelijk van die samenstelling.

De diensten van het Riziv, RVA en Famifed, het federaal agentschap voor kinderbijslag, voerden in 2016 exact 189 gerichte controles uit in de Kempen. In 69 gevallen was sprake van een betrapping.

Die cijfers kreeg federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals te horen van staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer (Open vld). “In de cijfers van het Riziv zien we dat het in 2016 precies 31 controles heeft uitgevoerd in onze streek, waarbij er zeven inbreuken zijn vastgesteld, namelijk in Beerse, Dessel, Geel, Merksplas en Mol. Famifed voerde 81 controles uit en stelde 24 inbreuken vast. Hoogstraten telde het meeste inbreuken. De RVA ten slotte voerde 77 controles uit en stelde 38 inbreuken vast”, zegt zij.

“Wij hebben in dit land een sterk vangnet voor mensen die het moeilijk hebben, maar door misbruik te maken van dat systeem komt de steun bij de bevolking en de betaalbaarheid ervan, onder druk te staan. De voorbije jaren zijn er zowel bij het Riziv als de RVA extra controleurs aangenomen.”