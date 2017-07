Putte - Een 53-jarige man die gisteren wou binnendringen in de woning van zijn ex, heeft dat met de dood bekocht. De betrokkene was op het dak van het huis geklauterd, maar verloor wellicht zijn evenwicht en viel 5 meter naar beneden.

De man, die in Antwerpen woont, had de hele nacht op café gezeten en vroeg ’s morgens aan enkele cafévrienden om hem naar de Lierbaan in Putte te brengen. Naar de woning van zijn ex-vriendin. ...