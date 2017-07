Solarboot van UAntwerpen haalt brons op prestigieuze race in Monaco

De solarboot van de UAntwerpen heeft in Monaco brons gewonnen op de Monaco Solar Boat Challenge. De boot is gemaakt door een aantal ingenieursstudenten van de UAntwerpen.

Vrijdag eindigde het HZS Solar Boat Team zelfs tweede in de Endurance Fleet Race. “De uithoudingsrace is onze favoriete proef. Die staat ook het dichtst bij de origine van de zonnebootraces. De andere proeven, sprint en slalom, zijn er bijgekomen om het publiek te plezieren”, zegt docent Willem Maes.

Ook in de snelheidsraces van zaterdag deed de HZS het prima. In deze race, die niet meetelde voor het eindrangschikking waarin UAntwerpen de derde plaats behaalde, werd de HZS vijfde met een maximumsnelheid van 21,6 kilometer per uur. In de slalomrace legde de HZS beslag op de derde plaats.

“We hebben misschien niet de snelste, maar wel de meest stabiele en wendbare boot van de groep. Zelfs een tweede plaats in de eindrangschikking zat er even in. Alleen de uiteindelijke winnaar, de NHL Solarboatteam uit Nederland, stak er echt bovenuit. Maar we zijn hoe dan ook tevreden met de derde plaats na een vlekkeloze race. Het is onze beste prestatie ooit in Monaco”, besluit Maes.

De race in Monaco is ondertussen uitgegroeid tot een begrip in het vakmilieu. Ieder jaar nemen er steeds meer ploegen uit de meest diverse landen deel aan de wedstrijd. Alleen duurzame boten zijn welkom.