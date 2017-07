De onderhandelingen over de Brexit tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn maandag van start gegaan. Dat is ook voor Vlaanderen belangrijk. Het Verenigd Koninkrijk is de vierde belangrijkste klant van alle goederen en diensten die Vlaanderen uitvoert. In 2016 verdienden Vlaamse bedrijven 28 miljard euro met de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk.

De uittrede van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is zowel goed als slecht nieuws voor de Vlaamse en bij uitbreiding Antwerpse economie. Het goede nieuws is dat we er in ons dagelijks leven wellicht niet zo veel van zullen merken, want waarom zouden er nu plots invoerrechten worden opgelegd aan Europese bedrijven die hun producten naar het Verenigd Koninkrijk willen exporteren en omgekeerd. Dat maakt het leven zowel voor de Britse als de Europese consumenten alleen maar duurder. Niemand heeft er baat bij.

Het slechte nieuws is dat ons belastinggeld naar Europese ambtenaren gaat die de komende twee jaar (of zelfs langer) keihard zullen werken om een nutteloos doel te bereiken. Want dat de Brexit weinig goeds zal voortbrengen, is evident. Een dik jaar geleden heeft een kleine meerderheid van de Britten voor de Brexit gekozen. Een van de hoofdredenen die de Brexit-stemmers aanhaalden, was de hoop dat er dan minder vluchtelingen naar het Verenigd Koninkrijk zouden komen. Dat is een rare kronkel in hun gedachtegang. Het Verenigd Koninkrijk heeft nooit volledig meegedaan met het spreidingsplan van vluchtelingen in de Europese Unie, net zoals de Britten niet meedoen met de euro en met het rechts van de rijbaan rijden.

Bovendien zullen de Britten zich nog altijd aan de meeste wetten van de Europese Unie moeten houden, omdat dat een voorwaarde is om handel te drijven. Als Europese bedrijven bijvoorbeeld strenge milieunormen moeten respecteren, zal Europa de Britse bedrijven verplichten om diezelfde normen ook te respecteren als ze goederen naar Europa willen uitvoeren.

Kunnen de Britten ons onder druk zetten door naar andere handelspartners te lopen? Niet echt. Vorig jaar voerde het Verenigd Koninkrijk voor 60 miljard dollar uit naar de Verenigde Staten. De uitvoer naar Duitsland, Frankrijk en Nederland – de drie EU-landen waar de Britten het meeste handel mee drijven – bracht hen 94 miljard dollar op. Van de Chinezen moeten de Britten het ook niet hebben. Het Verenigd Koninkrijk voerde vorig jaar voor 18 miljard dollar naar China uit. Dat is amper twee miljard meer dan naar het piepkleine België.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie dus hard nodig. Maar na de Brexit zullen de Britten niet meer meeschrijven aan de Europese wetten. Ze kunnen er alleen nog over klagen, maar verliezen het beetje macht dat ze nog hadden.

De Brexit is dus meer nadelig voor de Britten dan voor de landen die wel nog in de Europese Unie blijven.