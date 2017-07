Parket wil Renaud Hardy voor assisen

Mechelen - Het openbaar ministerie wil dat de zaken rond seriemoordenaar en Mechelaar Renaud Hardy door het hof van assisen wordt behandeld. Dinsdag komt de zaak voor de raadkamer in Mechelen en zal doorverwijzen naar de kamer van inbeschuldigingstelling. Daar wordt de definitieve beslissing genomen of het een assisenproces, dan wel een correctioneel proces zal worden.

Renaud Hardy (55) wordt beticht van twee moorden en twee moordpogingen. Slechts één zaak geeft de Mechelaar ook toe: de moord op zijn ex-vriendin Linda Doms (52) uit Hofstade (Zemst). Ontkennen was moeilijk want Hardy had de doodstrijd van de vrouw tot in detail gefilmd. Gruwelijke beelden die door de speurders zijn teruggevonden.

Maar ook de moord op de Mechelse Maria Walschaerts (82) wordt hem in de schoenen geschoven. De 82-jarige vrouw werd in 2014 omgebracht in haar woning in Leest. Hardy ontkent de feiten maar de speurders zouden DNA-sporen van de man hebben teruggevonden.

Ook actrice Veerle Eyckermans was één van de slachtoffers van de Mechelaar. De vrouw werd aangevallen met een knuppel en kreeg rake klappen. Eyckermans overleefde de aanslag omdat ze gilde en riep en daardoor de aandacht van een buurtbewoner trok. Hardy kon ontkomen. Hoewel er ook DNA-sporen van hem werden teruggevonden op de achtergelaten knuppel en een muts, blijft hij ook deze moordpoging ontkennen.

Het laatste feit dat hem in de schoenen wordt geduwd is een moordpoging op een alleenstaande vrouw in Bonheiden. De man geraakte echter niet binnen in de woning en blies de aftocht zonder dat er contact was met de bewoonster. Toch vond de politie ook daar DNA terug en kon de link met Hardy worden gelegd. Ook al was er geen fysiek contact, toch wordt de zaak als moordpoging gecatalogeerd.

Het openbaar ministerie vraagt zelf de buitenvervolgingstelling voor de moord op de 85-jarige Yvonne De Visscher. Daar zouden te weinig bewijzen tegen Hardy zijn.

Na de zomer zal de kamer van inbeschuldigingstelling beslissen of de zaak door de correctionele rechtbank of het hof van assisen zal worden behandeld. Als het een assisenproces wordt, dan zal de zaak voor het hof in Tongeren worden behandeld.