Martina heeft de grootste borsten van Europa, maar wou ook een steeds donkerder huid: “Nu ben ik een zwarte vrouw met Afrikaans haar”

Martina Big is 28 en zou de grootste borsten van Europa hebben. Ze gaf al meer dan 70.000 euro uit aan plastische chirurgie om haar borsten zo groot te krijgen als ze nu zijn. Daar mocht het echter niet bij stoppen voor Martina. Ze wilde ook alsmaar donkerder worden, “om te zien waar de grens ligt”. Het lijkt alsof ze die nu stilaan bereikt heeft.

Martina bezocht deze week het iconische Hollywood-teken en liet zich daar filmen. Dat filmpje plaatste ze op Facebook met het bijschrift: “De laatste keer dat ik hier stond was dat als blanke vrouw met blond haar. En nu ben ik een zwarte vrouw met Afrikaans haar.”

De video lokte heel wat commentaar uit bij haar volgers en andere internetgebruikers. “Dit bevalt me niks en ik kan deze rommel niet steunen. Ik ben een zwarte vrouw zoals je kan zien en ik vind dit niet cool. Het is triest. Het is meelijwekkend. Ik denk dat zij mentale problemen heeft”, schreef iemand.

De video van Martina bij het Hollywood-teken. Video: kaltura

Een ander had echter wel woorden van steun klaar: “Martina je bent prachtig in onze kleur. Ik geef er niet om wat mensen met hun leven of lichaam doen zolang ze maar gelukkig zijn. Je toont de Afrikanen die bleken om blanker te worden tenminste dat zwart prachtig is.”

Martina begon met haar operaties in 2012 na aanmoedigingen van haar vriend. Haar motto is “groot is niet groot genoeg” en daar leeft ze naar. De vrouw liet eerder ook al weten dat ze na haar borsten ook haar achterwerk zodanig wilde vergroten dat het even groot wordt als haar borsten. Een testproject waarbij ze implantaten met de gewenste inhoud op haar dijen moest plakken, liep echter fout af. Een van de implantaten begon meteen te lekken toen Martina ging zitten. “Die fantasie wordt geen werkelijkheid”, gaf ze toe.

Haar radicale kleurverandering behaalde ze door injecties die haar huid donkerder maakten. Ook haar vriend zou intussen de transitie naar een ebbenhouten huidskleur aan het maken zijn. “Ik wil niet zo donker zijn als Martina, maar ik steun haar en hou van haar look”, zei hij in april, toen Martina nog blond was. “Het is een geweldig gevoel: de vriend van de vrouw met de grootste borsten van Europa zijn. Ik hoop dat Martina doorgaat met het opspuiten van haar borsten, achterwerk en lippen.”

Martina en haar partner in ‘lichtere’ tijden. Foto: ISOPIX

Martina voor ze aan haar queeste om de grootste borsten van Europa begon. Foto: ISOPIX

Martina in haar tienerjaren. Foto: ISOPIX