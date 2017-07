Massale solidariteit met gezin dat bijna alles kwijtspeelde in brand

Heist-op-den-Berg - De solidariteitsactie die buurtbewoonsters Britt Oostvogels en Diane Heremans zondag na een verwoestende brand in de Cardijnlaan in Pijpelheide (Heist-op-den-Berg) spontaan in het lieven riepen, is een overdonderend succes. Honderden mensen willen het getroffen gezin met twee jonge kinderen helpen door spullen te donderen.

Toen de hulpdiensten zondag arriveerden in de Cardijnlaan in Pijpelheide, sloegen de vlammen al vooraan door de ramen van de woning die zo'n jaar geleden werd gekocht door een jong, startend gezin met een kindje van vijf jaar en een baby'tje van twee maanden. De hele benedenverdieping van hun woning brandde uit. Dat zette buurtvrouwen Britt Oostvogels en Diane Heremans aan om nog tijdens de interventie meteen een oproep naar solidariteit te lanceren.

"Onze mailbox puilt ondertussen uit van de berichten", vertelt Britt Oostvogels. "De reacties komen van overal. Er is zelfs een tweedehandszaak van buiten de streek die de familie een slaapkamer, eetplaats en salon wil schenken. Alle verwachtingen zijn werkelijk overtroffen. Na de brand konden er nog wat kleren gered worden uit het huis. De buurt is toen zelfs meteen in actie geschoten om alles te helpen wassen."

Ondertussen stokeerden de dames alle ingeleverde spullen met hulp van een aantal buurtbewoners in het recent geopende buurthuis in de wijk. "Kinderspullen, een eettafel, speelgoed voor de kinderen: het is te veel om op te noemen", zegt Diane Heremans nog. "Een kindje heeft zelfs speciaal een brief geschreven om de familie een hart onder de riem te steken."

De dames gaan nu aan de slag om een inventaris te maken van al het ingezamelde materiaal. "Mogelijk zijn er zelfs te veel spullen, maar daar kunnen we nadien misschien nog anderen mee helpen. In de eerste plaats komt nu uiteraard het getroffen gezin. Zij zijn zeer dankbaar voor alle steun die ze vanuit alle hoeken krijgen."