Negen mensen met tuberculose in Lommel

In Lommel zijn negen mensen besmet met tuberculose. Dat meldt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Bij twee klanten van twee cafés in Lommel, werd de bacterie twee weken geleden al vastgesteld.

Daarop moesten de naaste gezinsleden en ook de andere vaste klanten van de cafés getest worden. Maandag blijkt uit de resultaten dat ook bij zeven anderen tbc is vastgesteld.

“Via een brief aan beide cafébazen hebben we andere vaste klanten van de cafés opgeroepen om zich vrijdag te laten testen”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. “Een honderdtal mensen zijn daarop ingegaan. Die kregen vrijdag een zogenaamde tuberculinehuidtest. Daarbij wordt een vloeistof ingespoten onder de huid. Maandag bekeken we of de huid van die honderd mensen een reactie vertoonde. Dat was zo bij zeven het geval.”

Het agentschap wil benadrukken dat de besmette personen niet ziek zijn. “Ze zijn besmet met de bacterie, maar zijn zelf niet besmettelijk”, vertelt Moonens. “Het kan ook dat ze er nooit ziek van zullen worden.” De besmette personen lieten maandag meteen een longfoto maken. “Die wordt opgestuurd naar de huisarts”, zegt Moonens. “De huisarts zal dan bekijken hoe het verder moet. Dat kan bijvoorbeeld een preventieve antibioticabehandeling zijn.”