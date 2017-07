Bemelmans en De Loore winnen Belgisch onderonsje in het dubbelspel op Challenger Scheveningen

Ruben Bemelmans en Joris De Loore, het vaste Belgische dubbelteam in de Davis Cup, heeft maandag zijn eerste ronde op het dubbeltoernooi van de Challenger in Schevingen (gravel/64.000 euro) winnend afgesloten. De Belgische tandem nam na 51 minuten in twee sets (6-4 en 6-0) de maat van een andere landgenoot, Clément Geens, en de Australiër Maverick Banes.

Ook Yannick Mertens en het vaste dubbelduo Sander Gille en Joran Vliegen, het tweede reekshoofd in het dubbeltoernooi, nemen in Scheveningen deel aan het dubbelspel. Mertens neemt het later maandag aan de zijde van de Fransman Gleb Sakharov op tegen het Nederlandse duo Tallon Griekspoor/David Pel, het vierde reekshoofd. Gille en Vliegen nemen het dinsdag in hun eerste ronde op tegen een andere Nederlandse tandem Michiel De Krom/Roy Sarut De Valk.

In het enkelspel staan dinsdag met Ruben Bemelmans (ATP 96), Joris De Loore (ATP 204), Clément Geens (ATP 405) en Yannick Mertens (ATP 282) vier Belgen op het terrein voor hun eerste ronde. Bemelmans, het vijfde reekshoofd, treft de Oostenrijker Sebastian Ofner (ATP 156). De Loore ontmoet de Braziliaan Joao-Olavo Souza (ATP 137). Geens speelt tegen de Argentijn Maximo Gonzalez (ATP 179) en Mertens neemt het op tegen thuisspeler Botic van de Zandschulp (ATP 336).